Milano: De Corato, striscione con Meloni al Carducci fatto molto grave, se ci fosse stata Shlein?

- "Girano foto di uno striscione al liceo classico Carducci raffigurante Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù. Trovo il fatto molto grave a prescindere. Ancor più grave perché si tratta di una struttura che dovrebbe essere educativa: Non capisco bene quale educazione fornisca agli studenti. Non vorrei che la formazione sia quella dell'odio politico verso l'avversario che riporterebbe l'Italia indietro di qualche decennio. In secondo luogo, in quello striscione, vi è tutta l'ipocrisia della Sinistra italiana. Non oso immaginare quale sarebbe stata la reazione del Sindaco Sala, del PD e in generale della Sinistra e dei radical chic, se al posto di Giorgia Meloni ci fosse stata Elly Schlein. Quella Schlein e quella stessa sinistra che si riempie la bocca di parole come body-shaming è la stessa che, nella pratica, fomenta contro gli avversari politici lo stesso odio che stigmatizza. Quella Sinistra che oggi manifesta a Firenze e che tace sullo striscione di Milano e sull'aggressione ai nostri giovani a Bologna dove la Procura ha aperto un'inchiesta e indagato otto comunisti dei collettivi. Fortunatamente sembra che la popolazione italiana abbia compreso il fenomeno, e di conseguenza l'attuale onorevole opposizione resterà tale a lungo". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, in merito all'affissione di uno striscione con Giorgia Meloni e Valditara a testa in giù davanti al liceo Carducci. (Com)