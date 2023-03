Vaticano: monsignor Giuseppe Caiazzo nominato vescovo diocesi di Matera-Irsina e Tricarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Tricarico monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, già arcivescovo di Matera-Irsina e finora Amministratore apostolico di Tricarico, unendo le due sedi "in persona episcopi". Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo è nato il 7 aprile 1956 a Isola Capo Rizzuto, nell'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l'Istituto Teologico Calabro S. Pio X di Catanzaro ed il Dottorato in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma. È stato ordinato sacerdote il 10 ottobre 1981, incardinandosi nell'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Eletto alla Chiesa arcivescovile di Matera-Irsina il 12 febbraio 2016, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 aprile seguente. (Civ)