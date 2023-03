Roma: inaugurata nuova area a disposizione dei cittadini all'interno del Parco Tevere Magliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato questa mattina a Roma il "Bosco di Enrico", all'interno del parco Tevere Magliana. Presente l'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. "È una bella giornata per il quartiere Magliana e per il Tevere: si apre una nuova area giochi a disposizione dei bambini, si inaugura un piccolo bosco, si completano opere di sistemazione che migliorano la fruibilità del parco e ampliano le aree sottratte al degrado", ha affermato Veloccia. "Finalmente si sta passando da idee e buoni propositi a fatti concreti volti alla valorizzazione dello straordinario ecosistema del nostro fiume. Il lavoro che l'Amministrazione comunale - ha aggiunto - sta portando avanti è legato sia a un'opera di pianificazione urbanistica, che definisce un programma strategico con obiettivi e tempi di valorizzazione del Tevere, sia a una intensa attività attuativa con diversi milioni di euro impiegati per il recupero delle sue sponde che porteranno a nuovi parchi fluviali aperti ai cittadini e che saranno pronti per il Giubileo". (segue) (Com)