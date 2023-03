Roma: inaugurata nuova area a disposizione dei cittadini all'interno del Parco Tevere Magliana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa straordinaria risorsa naturale - ha spiegato ancora Veloccia - sta tornando al centro dell'attenzione della città e degli investimenti delle amministrazioni. Tutto questo è stato reso possibile anche grazie al contributo indispensabile dell'associazionismo e dei tanti volontari che da anni si battono su questo fronte. Oggi è anche l'occasione per ricordarne uno in particolare, Enrico Olivieri, che con la sua associazione Una finestra laica sul territorio è stato il primo a sottoscrivere un patto di collaborazione per la manutenzione volontaria del Parco del Tevere Magliana. La sua recente scomparsa ha addolorato tutto il quartiere e bene ha fatto oggi il Municipio Roma XI a dedicare a lui questo piccolo bosco realizzato grazie al progetto Ossigeno. Enrico non c'è più ma anche grazie al suo impegno e alla sua generosità c'è questo parco: le sue idee e la sua passione cresceranno come gli alberi di questa piccola oasi sul Tevere", ha concluso. (Com)