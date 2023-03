Cile: Papa Francesco nomina il nuovo vescovo di Temuco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Temuco, in Cile, monsignor Jorge Enrique Concha Cayuqueo, finora vescovo di Osorno. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Monsignor Jorge Enrique Concha Cayuqueo è nato l'8 giugno 1958 a Carahue, nella diocesi di Temuco. Dopo aver compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha conseguito il Dottorato in Scienze Sociali presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Il 23 dicembre 1983 ha emesso la Professione Solenne nell'Ordine Francescano dei Frati Minori per la Provincia del Cile ed ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 20 dicembre 1986. Il 14 luglio 2015 è stato nominato vescovo titolare di Carpi ed Ausiliare dell'Arcidiocesi di Santiago de Chile. Ha ricevuto la Consacrazione episcopale il 25 dicembre successivo. (Civ)