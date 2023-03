Auto: Bonelli (Avs), unico merito di questo governo dei "No" è far pagare conti più salati agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La destra al governo dell'Italia si vanta di aver fermato con il suo 'No' il regolamento sullo stop all'immatricolazioni, non alla circolazione, prevista dalla direttiva Fit for 55. Le motivazioni sono false e contraddittorie". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "In primis si dimentica che l'esposizione da polveri sottili e biossido di azoto provoca ogni anno in Europa 238 mila decessi di cui 52 mila solo in Italia, in tutta Europa i costi economici e sociali legati allo smog sempre secondo il report dell'agenzia europea per la ambiente è tra i 270-400 miliardi di euro. Tutte le maggiori case automobilistiche europee ed estere, compresa Stellantis, hanno deciso di convertire totalmente la produzione verso l'elettrico prima del 2035, ovvero di quanto previsto dal piano Fit for 55. La politica della paura messa in atto da questa destra di governo è intollerabile - prosegue - perché paventa il dato della disoccupazione, ma è falso, infatti è previsto dallo studio dell'Università Ca Foscari di Venezia un aumento dell'occupazione del 6 per cento. Altro punto, perché se le industrie automobilistiche hanno deciso di andare verso l'elettrico, il Governo italiano, dopo aver detto sì con lo stesso ministro Pichetto Fratin al Consiglio Europeo del 27 ottobre 2022, oggi dice No all'elettrico ? La risposta è semplice ed inquietante: perché la strategia energetica - e quindi industriale - la fa l'Eni, che dopo aver chiuso il 2022 con extraprofitti pari a 13 miliardi di euro vuole continuare ad avere un ruolo per i prossimi decenni in Italia nella produzione di carburanti sintetici, bio carburanti e dell'idrogeno prodotto da gas".