Auto: Bonelli (Avs), unico merito di questo governo dei "No" è far pagare conti più salati agli italiani (2)

- Il modello proposto dal ministro - spiega Bonelli - continuerà a produrre inquinanti, ma sarà anche costosa: l'energia usata dai motori sia fossile che a carburanti sintetici si disperde e la parte destinata al movimento delle ruote è solo il 20 per cento; il motore elettrico è straordinariamente più efficiente, perché il 70 per cento dell'energia viene utilizzata per far muovere le ruote, facendo risparmiare energia e soldi all'automobilista. In conclusione, il governo sta fermando la modernizzazione e la transizione ecologica in Italia perché deve tutelare gli interessi di Eni che vuole trasformare l'Italia in un hub del gas con il quale condizionare l'economia, la società, l'ambiente e il clima nel nostro Paese e continuare a fare profitti ai danni di famiglie e imprese, ma le fonti fossili uccidono il clima. Il governo di destra del No alla transizione ecologica ferma tutto: dal risparmio energetico sulla casa, all'auto con una politica comunicativa di terrore che farà pagare un duro prezzo economico ed occupazionale all'Italia", conclude (Com)