- "Nel diciottesimo anniversario della sua tragica scomparsa, avvenuta a Baghdad nel corso dell'operazione di liberazione della giornalista Giuliana Sgrena, desidero esprimere una preghiera per Nicola Calipari, fedele ed eroico servitore dello Stato, e rivolgere un pensiero commosso alla sua famiglia". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. (Com)