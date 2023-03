Roma: controlli in zona Casilino, una denuncia per spaccio e due locali multati per 4.000 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano servizi ad alto impatto sia nel centro della Capitale che nelle zone più periferiche. Ieri massima attenzione alla zona di Casilino. Nel pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, in collaborazione con una squadra del Reparto Mobile, 2 unità cinofile, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone di Giardinetti, Tor Bella Monaca, Ponte di Nona e Castel Verde. Nei numerosi posti di controllo sono state identificate 226 persone e fermati 88 veicoli. Durante il servizio si è proceduto alla denuncia di una persona per reati inerenti gli stupefacenti. Inoltre sono stati controllati 3 locali dei quali solo 1 è risultato regolare, mentre a carico degli altri 2 sono state elevate sanzioni per un ammontare pari a 4.000 euro ed è stata sequestrata merce alimentare.(Rer)