Milano: Toccalini (Lega), striscione Meloni e Valditara a testa in giù al Carducci è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo striscione apparso stamattina davanti al liceo classico Carducci di Milano con foto del ministro Valditara e della premier Meloni a testa in giù è inaccettabile. Ci aspettiamo solidarietà da tutte le forze politiche a prescindere dal colore e un richiamo affinché si abbassino i toni. I giovani devono capire l’importanza del dibattito politico che non può essere svilito dalla violenza. Anche per questo la Lega sarà in settimana a volantinare davanti l’istituto per un confronto sano sul futuro dell’Italia”. Lo dichiara in una nota il deputato milanese Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani della Lega. (Com)