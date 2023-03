Agricoltura: Lollobrigida, sempre più giovani la scelgono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani scelgono sempre più il mondo dell’agricoltura. Lo dimostra il successo della misura Generazione terra di Ismea, che finanzia fino al 100 per cento l’acquisto di terreni da parte dei giovani". Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando i dati rilasciati da Ismea sulla misura Generazione terra. "Un vero e proprio boom di domande, più della metà da parte di laureati o diplomati, tanto da far esaurire in un solo mese i 60 milioni di euro messi a disposizione - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -. L’agroalimentare si dimostra ancora una volta un settore ricco di opportunità e prospettive per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Dobbiamo continuare ad andare avanti su questa strada, lavorare sulla formazione delle giovani generazioni e garantire strumenti concreti per chi vuole investire il proprio futuro nell’agricoltura. Sostenere le idee dei nostri ragazzi è un dovere per il futuro della nostra nazione". (Com)