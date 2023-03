Ucraina: pilota russo condannato a 12 anni, aveva bombardato stazione radiotelevisiva a Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pilota russo è stato condannato a dodici anni di reclusione per aver bombardato una stazione radiotelevisiva a Kharkiv, nel nordest dell’Ucraina. Lo ha riferito il Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la tutela delle informazioni. Il pilota, il colonnello Maksim Krishtop, è stato riconosciuto responsabile di aver bombardato la stazione con otto bombe Fab-500 l’anno scorso. Il suo aereo era stato preso di mira dalla difesa antiaerea ucraina e abbattuto, non prima che il pilota riuscisse a eiettarsi, per poi essere arrestato. La stazione, usata anche come sistema di allerta, è stata distrutta nell’attacco subito. (Kiu)