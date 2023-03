Migranti: Bizzotto (Lega), Repubblica smentisce Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il direttore di Repubblica accusa Salvini per la strage di Cutro, ma poi Paola De Micheli, intervistata proprio da Repubblica, sconfessa il direttore. Così in una nota la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario dei senatori della Lega. "L'ex ministro del Pd oggi ammette al giornale l'inesistenza di meccanismi di condizionamento verso la Guardia costiera, confutando la tesi sostenuta dal direttore Molinari il giorno prima, che attribuiva le colpe a Salvini. Certo, non avevamo bisogno del contributo di De Micheli per sapere che la Guardia costiera, purtroppo recentemente vilipesa, fa il suo dovere. Strano però che, a un giorno di distanza, il quotidiano Repubblica smentisca se stesso", conclude.(Com)