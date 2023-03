Milano: 22enne arrestato dai Carabinieri per possesso di documento falso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato ieri sera a Milano sulle 21,40 un 22enne moldavo per possesso di documento di identificazione falso, in Italia senza fissa dimora e incensurato. I Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura con targa straniera in via Carlo Bazzi, con due soggetti a bordo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il passeggero dell’auto ha mostrato agli militari una carta di identità rumena valida per l'espatrio, che presentava incongruenze sia nell'aspetto che nel contenuto rispetto ai documenti originali. Sono state effettuate le dovute verifiche ed è stato accertato che il documento era contraffatto. Il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza mentre il documento falso è stato sequestrato. (Com)