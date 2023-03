Milano: ruba un cellulare in metropolitana, Carabinieri arrestano 18 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte di oggi i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno arrestato per furto con strappo un 18enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. I Carabinieri a mezzanotte circa sono intervenuti presso la fermata Cairoli della metro M1 dove personale della vigilanza Atm aveva fermato il giovane il quale, poco prima, aveva strappato un cellulare dalle mani di una giovane italiana 26enne, mentre si trovava a bordo del treno. La refurtiva, di un valore complessivo di 560 euro circa, è stata recuperata e restituita alla giovane mentre l'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza. (Rem)