Milano: notte di controlli in zona Navigli, denunciate cinque persone e sanzionati tre esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Nella serata di ieri, nell’ambito delle operazioni ad alto impatto interforze svolte nell’area dei Navigli e vie limitrofe, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta e del Gruppo di Milano, con il supporto di personale della Compagnia di Intervento operativo e di una squadra del 3º Reggimento Lombardia, nonché di personale del Nas di Monza, hanno: denunciato in stato di libertà per inottemperanza a un ordine di espulsione, un 32enne senegalese e un 56enne romeno; ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale un 32enne ghanese; mancata esibizione di documenti di identità o valido permesso di soggiorno un 22enne e un 21enne entrambi marocchini; identificato 261 persone di cui 124 stranieri, fotosegnalandone 7 e controllato 31 veicoli; controllato 5 esercizi commerciali. Nel corso del servizio, con il supporto specialistico del Nas, sono stati controllati tre esercizi commerciali della zona sanzionandoli tutte e tre per il mancato rispetto delle prescrizioni igieniche e uno di essi anche per l’irrintracciabilità della provenienza degli alimenti. (Rem)