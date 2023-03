Bosnia: Tajani, a breve in visita a Sarajevo per dare segno di presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà presto in visita in Bosnia insieme al ministro austriaco, “per dare un segno di presenza”. Lo ha confermato lo stesso Tajani, parlando con i cronisti ad Abu Dhabi, prima della firma degli accordi di cooperazione tra le delegazioni di Italia ed Emirati Arabi Uniti. “L’Italia è tornata a essere protagonista nei Balcani, strategici e importanti anche per la questione migratoria, relativa alla rotta balcanica”, ha aggiunto il ministro. (Res)