- Questa mattina davanti al liceo classico Carducci in via Beroldo a Milano è apparso uno striscione a firma anarchica con la scritta “ma quale merito, la vostra è solo violenza” e le foto a testa in giù della presidente del consiglio Giorgia Meloni e del ministro all’istruzione e al merito Giuseppe Valditara. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)