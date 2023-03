Fascismo: Zanella (Avs), Piantedosi risponda alla nostra interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In considerazione dei diversi episodi di intimidazione e violenza, tra i più recenti l’aggressione agli studenti di Firenze da parte di Azione studentesca e il volantino omofobo diffuso da Forza nuova a Lajatico, nel pisano, abbiamo chiesto un serio monitoraggio nei confronti di organizzazioni che inneggiano alla ideologia fascista e di avviare tutte le procedure necessarie per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste che ancora agiscono indisturbate contando sull'impunità”. Lo afferma in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, prima firmataria di una interrogazione presentata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi insieme a Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e a tutte le deputate e i deputati del gruppo di Avs. “Vogliamo capire se il governo ha intenzione di svolgere una azione di contrasto chiara nei confronti di questo pericoloso fenomeno di rivitalizzazione della violenza. Visto il silenzio della presidente Meloni chiediamo che Piantedosi risponda alla nostra interrogazione“, aggiunge Zanella. (Com)