Caccia: Bevilacqua (M5s), stop importazione trofei specie protette

- Tra il 2014 e il 2020 "i cacciatori di trofei hanno importato legalmente in Italia ben 437 trofei di caccia provenienti da specie di mammiferi protette a livello internazionale, come ippopotami, rinoceronti, elefanti, leoni, leopardi, orsi polari e moltissimi altri. È necessario fermare l'importazione ed esportazione di trofei di caccia di specie protette: per questo depositato una interrogazione al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per chiedere di introdurre un divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione, da e per l'Italia, dei trofei di caccia ottenuti da animali appartenenti a specie protette, ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. Vogliamo porre un freno a questa pratica crudele e neocoloniale, ascoltando la voce dei cittadini che si oppongono all'uccisione di animali con il solo scopo di «abbellire» il proprio salotto. Si tratta, per di più, di specie protette da norme internazionali e nazionali. Per limitare questa barbara e insensata pratica al ministro basta solo indicare ai propri uffici di non rilasciare più licenze di importazioni. Ci auguriamo che lo faccia al più presto". Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento cinque stelle, Dolores Bevilacqua. (Com)