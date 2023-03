Scuola: Dondi (Fd'I), da sinistra su violenza due pesi e due misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la sinistra, col suo armamentario di tv e giornali, scende in piazza a Firenze per difendere collettivi e centri sociali. Sulle aggressioni di Bologna invece, quando ad essere aggrediti sono stati i nostri studenti di Azione universitaria, persiste un silenzio incomprensibile. Due pesi e due misure. Per molti la violenza va bene solo se a subirla sono i nostri giovani. Anche se con ritardo, la magistratura ha finalmente aperto un'indagine. Evidentemente ci sono giudici che non guardano il colore politico degli aggrediti. Per fortuna esiste un partito come Fratelli d'Italia che condanna la violenza sempre e che, non a caso ha avuto il riconoscimento di milioni di persone, ha vinto le elezioni e governa questa nazione con equilibrio". Lo afferma in una nota Daniela Dondi, deputata emiliana di Fratelli d'Italia. (Com)