Ucraina: von der Leyen, all’Aia sorgerà centro internazionale su crimine di aggressione

- La Russia deve pagare per i suoi crimini in Ucraina. Lo ha ribadito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dicendosi “orgogliosa” dell'accordo per istituire all’Aia, nei Paesi Bassi, un centro internazionale per l’azione penale contro il crimine di aggressione. “E’ un passo fondamentale per agire penalmente contro il crimine di aggressione. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per assicurare i colpevoli alla giustizia”, ha dichiarato von der Leyen. “L’invasione russa ha comportato sofferenze indicibili per l’Ucraina. Quasi un anno fa il mondo ha scoperto gli orrori di Bucha. Io stessa ci sono stata e ho potuto essere testimone delle atrocità commesse dalle truppe russe”, ha detto von der Leyen. “Ci sono sempre più prove di attacchi diretti contro i civili, così come contro l’infrastruttura energetica e non solo”, ha continuato. “Tortura, molestie, violenza sessuale ed esecuzioni sommarie sono state commesse dalle forze armate russe. Nemmeno i bambini sono stati risparmiati”, ha affermato la presidente della Commissione Ue. (segue) (Beb)