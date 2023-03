Ucraina: von der Leyen, all’Aia sorgerà centro internazionale su crimine di aggressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo modificato della squadra d’investigazione congiunta presso l'Agenzia dell'Ue per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ha lo scopo di agevolare la creazione del centro internazionale all’Aia. La squadra d’investigazione congiunta è sorta per raccogliere prove dei crimini commessi durante l’invasione russa dell’Ucraina ed è formata dalla Corte penale internazionale e da una serie di Paesi: Ucraina, Lituania, Polonia, Estonia, Lettonia, Slovacchia e Romania. La Corte penale internazionale è competente per i più gravi reati internazionali, dal genocidio, al crimini di guerra, ai crimini contro l’umanità. E’ competente anche per quanto riguarda il crimine di aggressione, ma limitatamente ai Paesi che hanno accettato la sua giurisdizione in relazione a questo crimine, tra i quali non rientra la Russia. Per colmare questa lacuna, la Commissione Ue ha proposto di istituire un tribunale speciale, sostenuto dalle Nazioni Unite e dalla comunità internazionale, per agire contro i responsabili militari e politici dei crimini commessi in Ucraina. Il centro internazionale dell’Aia è un primo passo in questa direzione. (Beb)