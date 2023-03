Ucraina: Zelensky incontra la presidente del Parlamento Ue Metsola a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato a Kiev la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, giunta nella capitale ucraina nella tarda serata di ieri. Lo ha riferito Zelensky con un messaggio su Facebook. “Grazie per la leadership mostrata nel sostegno all’Ucraina fin dai primi giorni di questa guerra terribile e per le decisioni importanti prese dal Parlamento Ue. In particolare, il primo marzo 2022, due giorni dopo aver presentato la nostra domanda di adesione all’Ue, l’Europarlamento ha adottato una risoluzione a favore del riconoscimento all’Ucraina dello status di Paese candidato all’adesione”, si legge nel messaggio, accompagnato da un video. Zelensky ha aggiunto che Kiev vuole completare l’attuazione delle raccomandazioni della Commissione Ue il prima possibile, per poter avviare i negoziati di adesione già quest’anno. (Kiu)