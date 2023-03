Siccità: Water Alliance seleziona tre startup per l’avvio di progetti nel servizio idrico lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ostara, Alpha Cleantec AG e Waterjade sono le tre startup selezionate da Water Alliance, la rete delle 13 aziende pubbliche del servizio idrico integrato lombardo, per l’avvio di 3 progetti pilota dedicati al recupero dei fertilizzanti dai fanghi di depurazione, al pretrattamento dei fanghi e all’ottimizzazione dell’approvvigionamento idrico. La call internazionale lanciata da Water Alliance si è conclusa con il pitch day di martedì 28 febbraio WAve of innovation, “È motivo di orgoglio constatare l’interesse che questa iniziativa ha riscosso a livello internazionale, con candidature provenienti dagli USA, Canada, Australia fino a Israele - afferma Enrico Pezzoli, portavoce di Water Alliance e Presidente e AD di Como Acqua -. Ciò significa che Water Alliance è una realtà attrattiva e ritenuta capace di attuare concretamente progetti, accogliendo proposte di innovazione per implementare i propri servizi”. (segue) (Com)