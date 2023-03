Bologna: Speranzon (Fd'I), Conte e Schlein condannino violenze compagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insulti, minacce, calci, pugni e colpi con l'asta di una bandiera: questo il trattamento riservato a due studenti di Azione universitaria da una ventina di militanti di sinistra fuori l'ateneo di Bologna nel maggio scorso. Ieri su questo violento episodio è intervenuta la magistratura. Bene. La violenza politica, da qualunque parte provenga, va cancellata e credo sia opportuno aprire un dibattito in Parlamento per prevedere pene più severe per le aggressioni ai danni di studenti. Quello che fa però amaramente riflettere è il silenzio di Conte e Schlein, invece così solerti a manifestare a Firenze evocando lo spettro dell'antifascismo in assenza di fascismo. Ci auguriamo non siano così ipocriti da evitare di spendere ferme parole di condanna per i fatti di Bologna e per le violenze comuniste dei compagni di sinistra". Lo dichiara in una nota il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia a palazzo Madama. (Com)