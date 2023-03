Autonomia: Occhiuto, no al Sud che scappa in ritirata, affrontiamo sfida a viso aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- Sull’Autonomia differenziata "la mia linea, e dunque quella del governo regionale che guido in Calabria, è chiara: attuare per interno la Costituzione può rappresentare una grande opportunità anche per le Regioni del Sud. E quando dico attuare per intero quanto prescritto dalla nostra Carta fondamentale, non mi riferisco soltanto all’articolo 116, quello appunto sull’Autonomia, ma anche al 117 e al 119, quelli che regolano i diritti sociali e civili - che vanno garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - e la perequazione. E in questa mia posizione la stella polare è rappresentata dal fatto che - semmai questo processo andasse a buon fine - ci saranno ricadute concrete sulle risorse che verranno ripartite tra le Regioni". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria. "Se l’Autonomia differenziata diventa l’occasione per superare una volta per tutte il criterio della spesa storica, a favore di quello dei fabbisogni standard, ben venga il disegno di legge Calderoli - continua Occhiuto -. Grazie alle modifiche al ddl, che Forza Italia è riuscita ad ottenere anche su mia sollecitazione, abbiamo un buon punto di partenza per condurre in porto questo percorso appena iniziato: ogni riferimento alla spesa storica è stato stralciato. Da 20 anni si provava ad ottenere questo risultato, e non ci si è mai riusciti. La versione del testo approvata in Consiglio dei ministri dice di fatto che prima andrà superata la spesa storica, e solo poi si farà l’Autonomia differenziata. Se questo sarà l’iter, e noi vigileremo affinché questa logica venga rispettata, sarà un’importante novità anche per le Regioni del Mezzogiorno. Poi c’è un aspetto politico e di approccio che voglio rivendicare. Dico con determinazione ‘no’ ad un Sud che scappa in ritirata. L’atteggiamento di chi ha giocato di rimessa negli anni passati ha creato solo sperequazione per le Regione meridionali, e vantaggi per il Nord. Qui, invece, occorre giocare questa partita a viso aperto, senza timori reverenziali". Occhiuto conclude: "Chi ha governato la Calabria negli scorsi decenni mi ha consegnato una Regione allo sfascio, anche senza autonomia differenziata. Noi stiamo lavorando per cambiarla, e ci riusciremo anche se otterremo una corretta attuazione della Costituzione repubblicana".(Com)