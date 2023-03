Firenze: Floridia (M5s), oggi accanto a studenti in difesa libertà scuola pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi saremo a Firenze per partecipare al corteo indetto dopo l'aggressione squadrista subita da alcuni giovani fuori dal liceo Michelangelo e la reazione scomposta del ministro Valditara. È doveroso che la società civile faccia sentire la propria voce e la propria presenza a sostegno della democrazia, della libertà di espressione e contro ogni forma di violenza, tanto più se di matrice neofascista. Ribadiamo la richiesta che il ministro dell'Istruzione venga in Parlamento a spiegare perché ha inteso scagliarsi contro la dirigente scolastica piuttosto che condannare i violenti". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Barbara Floridia, che oggi sarà presente alla manifestazione di Firenze. "Ascolteremo con vivo interesse cosa verrà a dirci - continua la parlamentare in una nota -. Da quando Giorgia Meloni è a palazzo Chigi si parla di scuola solo per commentare le dichiarazioni assurde di Valditara, dall'umiliazione quale strumento educativo fino agli stipendi differenziati tra docenti del Nord e del Sud. Siamo quasi da soli a denunciare da tempo come nel silenzio generale si stia perpetrando una delle peggiori ingiustizie sociali, tipica del repertorio del centrodestra al potere: i tagli alla scuola pubblica. Uno scenario che diventa ancora più a tinte fosche se aggiungiamo il progetto sulle autonomie regionali, che determinerebbe lo smembramento definitivo del sistema scolastico nazionale. Oggi a Firenze manifesteremo anche per questo: per dire che siamo al fianco della comunità scolastica a difesa della democrazia, contro l'odio e per dire che pretendiamo rispetto per la scuola pubblica". (Com)