Sanità: Calenda, Italia è uno degli Stati europei che investe meno

19 luglio 2021

- "L'Italia è uno degli Stati europei che investe meno in sanità: visite arretrate, strutture fatiscenti. Non possiamo più permettercelo. Vi aspettiamo il 9 marzo alle 18, al teatro Eliseo di Roma, per parlare di sanità, sul serio". Lo scrive sui social il segretario di Azione, Carlo Calenda. (Rin)