Ecuador: alti livelli di criminalità, presidente proclama stato di emergenza ad Esmeraldas

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretato lo stato di emergenza nella provincia settentrionale di Esmeraldas, per rispondere a un nuovo allarme sicurezza. La misura, entrata in vigore la notte di venerdì 3 marzo, limiterà per 60 giorni la libertà di circolazione dalle 21 alle 5 della mattina. Il governo fa sapere che "durante gli ultimi mesi nella provincia di Esmeraldas si è evidenziato un aumento dei livelli di delinquenza organizzata", causa di "importanti escalation di violenza che necessitano dell'attenzione dello Stato, attraverso meccanismi straordinari. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, con almeno 68 omicidi e un totale di 374 azioni criminali, la zona è divenuta "una delle provincie con i livelli di insicurezza più alti dell'Ecuador", recita ancora la nota rimandando "all'ubicazione e alle condizioni geografiche" di Esmeraldas. (segue) (Brb)