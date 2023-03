Emirati-Italia: Mohammed bin Zayed a Meloni, “disponibili a cooperare per la pace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha garantito la “disponibilità” degli Emirati Arabi Uniti a “cooperare con l'amica Italia” per “la pace, la cooperazione e la risoluzione delle crisi attraverso il dialogo e i mezzi diplomatici”. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”, dopo che il presidente Mohammed bin Zayed ha ricevuto oggi al Palazzo al Shati di Abu Dhabi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I due leader hanno passato in rassegna una serie di questioni di carattere regionale e internazionale, sottolineando la necessità di far prevelare “il dialogo e le soluzioni diplomatiche” per affrontare le crisi, spiega la “Wam”. Il riferimento sembra essere al conflitto tra Russia e Ucraina, mai citato esplicitamente nel resoconto ufficiale emiratino. Eppure, secondo quanto si apprende, il governo italiano - consapevole che gli Emirati Arabi Uniti sono neutrali e ospitano molti cittadini russi – ha inviato Abu Dhabi a lavorare per far comprendere a Mosca che è giunto il momento di abbassare i toni. (segue) (Res)