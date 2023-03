Tunisia: sindacati e opposizioni in piazza contro il presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) scende oggi in piazza nella capitale Tunisi per protestare contro le politiche del governo, mentre il presidente della Repubblica, Kais Saied, mette in guardia gli stranieri a tenersi alla larga dalle dimostrazioni. La più grande organizzazione dei lavoratori tunisina protesta contro i presunti “attacchi alle libertà sindacali e alle libertà individuali da parte delle autorità, alla luce del deterioramento senza precedenti delle condizioni economiche e di vita dei tunisini”. Vale la pena ricordare che il sito web “Viaggiaresicuri.it” del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sconsiglia di recarsi nelle aree di Etthadamen ed El Intilaka a causa delle “ricorrenti manifestazioni popolari con episodi violenti”. La dimostrazione di oggi si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni tra l’Ugtt da un lato, la presidenza della Repubblica e il governo dall’altro. L'organizzazione sindacale accusa le autorità al potere di voler revocare i sussidi sui prodotti di base, vendere le istituzioni del settore pubblico in attuazione delle condizioni del Fondo monetario internazionale e reprimere ogni forma di dissenso con una campagna di arresti mirati. (segue) (Tut)