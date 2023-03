Tunisia: sindacati e opposizioni in piazza contro il presidente Saied (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altra parte, il presidente tunisino respinge le accuse e ritiene che il sindacato sia “libero di organizzare manifestazioni, ma non è libero di invitare stranieri a parteciparvi". Il riferimento è al rappresentante dei sindacati spagnoli per la Cooperazione con l’Africa e con l’Asia, Marco Perez Molina, al quale nei giorni scorsi è stato impedito di entrare in territorio tunisino nonostante l’invito dell’Ugtt. Lo scorso 18 febbraio, le autorità di Tunisi avevano "invitato" la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces), Esther Lynch, a lasciare il Paese, dopo la sua partecipazione a una protesta organizzata a Sfax dall’Ugtt. Il presidente Saied ha affermato - durante l'incontro con il ministro degli Affari sociali, Malik Al Zahi - che invitare gli stranieri a manifestare e partecipare alle proteste in Tunisia è "assolutamente inaccettabile". Intanto, il Fronte di salvezza nazionale, l'alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica, inclusi gli islamisti di Ennahda, si prepara a scendere in piazza domani, 5 febbraio, nonostante il governatore di Tunisi non abbia concesso il permesso per la manifestazione contro la compagna di arresti in corso dei leader dell'opposizione. (segue) (Tut)