Tunisia: sindacati e opposizioni in piazza contro il presidente Saied (3)

- Secondo un recente rapporto dell’agenzia di valutazione Fitch, i progressi del Paese nordafricano nell’attuazione delle politiche richieste dall’accordo raggiunto lo scorso ottobre con il Fondo monetario internazionale (Fmi) aumentano le probabilità che arrivino i fondi concordati, ma resta alto il pericolo relativo ai finanziamenti esterni. Inoltre, i recenti ritardi nell’approvazione di questo accordo hanno messo a repentaglio la tabella di marcia prevista. La prima parte del prestito del Fmi, proveniente da finanziamenti esterni, soprattutto dall’Europa e dai Paesi del Golfo, potrebbe essere sbloccata entro il secondo trimestre di quest’anno, consentendo a Tunisi di evitare la ristrutturazione del debito e di rispettare le scadenze previste per il 2023 (2 miliardi di dollari) e per il 2024 (2,6 miliardi di dollari). Nondimeno, la notazione “CCC+” indica che il rischio di default sussiste ancora. Nella nota diffusa ieri, 3 febbraio, l’agenzia Fitch ha osservato che i rischi sono legati in particolare ai creditori pubblici, i cui finanziamenti dipendono essenzialmente dalle prospettive di riforma, e dai dubbi sulla capacità del governo tunisino di rispettare gli impegni presi con l'Fmi, soprattutto nel caso in cui l’instabilità sociale si dovesse aggravare. (segue) (Tut)