Tunisia: sindacati e opposizioni in piazza contro il presidente Saied (4)

- Nei mesi scorsi, il Fondo monetario internazionale ha deciso di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito di 1,9 miliardi di euro prevista il 19 dicembre 2022, rischiando di bloccare la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario della Tunisia. Secondo quanto riferito in precedenza dalla stessa Fitch, il fabbisogno di finanziamenti pubblici della Tunisia raggiungerà il 16,8 per cento del Pil nel 2023, spinto dall’ingente spesa aggiuntiva per assorbire lo shock della guerra in Ucraina e dalle scadenze del debito estero. Il Paese nordafricano rischia seriamente il crack senza il sostegno del Fondo. Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni entro fine anno ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). E senza la prima tranche dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro, in particolare quelli occidentali. (Tut)