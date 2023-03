Indonesia: in fiamme deposito di carburante a Giacarta, almeno 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 15 i morti, e 16 dispersi, causati dallo scoppio di un deposito di carburante in un quartiere densamente popolato di Giacarta, capitale dell'Indonesia. Il fuoco, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe innescato venerdì sera con la rottura di un oleodotto, probabilmente colpito da un fulmine nel pieno di un temporale. Le fiamme, partite dalla più importante stazione di stoccaggio del carburante del Paese, si sono in fretta espanse nella popolosa zona residenziale sorta abusivamente negli anni. L'incendio è stato sedato nella notte grazie all'intervento di almeno 260 vigili del fuoco e 52 mezzi di soccorso. I residenti, riportano i media locali, hanno dapprima avvertito un forte odore di benzina, quindi almeno un paio di esplosioni seguite in breve, come testimoniano video comparsi in rete, dalla comparsa di fiamme molto alte. Il deposito di Plumpang, operato dalla compagnia energetica nazionale Pertamina, ha capacità per quasi 300 milioni di litri di carburante, quota destinata a soddisfare circa il 20 per cento della domanda di tutta l'Indonesia. (Fim)