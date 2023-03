Israele: ministro Esteri inaugurerà ambasciata permanente in Turkmenistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele aprirà un'ambasciata permanente nella capitale del Turkmenistan, Ashgabat, che si trova a soli 20 chilometri dal confine con l'Iran. Secondo quanto riferisce “i24news”, il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen dovrebbe partire “presto” per il Paese dell'Asia centrale per inaugurare ufficialmente la nuova rappresentanza diplomatica permanente, la più vicina di sempre al confine iraniano. Il Turkmenistan, Paese a maggioranza musulmana, ha stabilito relazioni con Israele in vista della sua dichiarazione di indipendenza nel 1991. Circa un decennio fa, alla luce dei buoni rapporti tra i due Stati, Israele aveva aperto un'ambasciata temporanea, che ora dovrebbe però diventare permanente. Un nuovo edificio “ad hoc” è stato costruito per ospitare la nuova ambasciata che sarà inaugurata a stretto giro insieme alla nuova missione israeliana in Azerbaigian, un altro Paese confinante con la Repubblica islamica iraniana. Nel corso degli anni, alti funzionari israeliani e turkmeni hanno visitato i rispettivi Paesi, firmando accordi di cooperazione nei settori della politica, dell'economia e dell'energia. Di recente, sono stati compiuti progressi nella collaborazione tra sanità e difesa informatica. (segue) (Res)