Iraq: Ericsson accetta maxi-risarcimento da 206 milioni di dollari per caso di corruzione

- La compagnia svedese Ericsson ha accettato di pagare una multa di 206 milioni di dollari dopo aver violato un concordato del 2019 con i pubblici ministeri statunitensi che richiedeva alla società di telecomunicazioni di divulgare correttamente le informazioni sulle sue attività in Iraq, Cina e Gibuti. Il patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti segue uno scandalo su possibili pagamenti ricevuti dal gruppo terroristico dello Stato islamico tramite le attività di Ericsson in Iraq. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato in una dichiarazione che la società di telecomunicazioni non è riuscita a fare chiarezza sulle sue attività dopo aver stipulato un concordato stipulato nel 2019 per risolvere un'indagine su anni di presunta corruzione in Cina, Vietnam e Gibuti. (segue) (Res)