Iraq: Ericsson accetta maxi-risarcimento da 206 milioni di dollari per caso di corruzione (2)

- Secondo il concordato, il Dipartimento di Giustizia avrebbe sospeso l'azione penale contro Ericsson per tre anni se l’azienda avesse attuato "rigorosi controlli interni", rispettato le leggi statunitensi e collaborato pienamente a qualsiasi indagine in corso. "Ericsson ha violato il concordato violando le disposizioni di cooperazione e divulgazione dell'accordo", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia, secondo quanto riferisce il quotidiani panarabo “Asharq al Awsat”. Un’indagine interna di Ericsson ha rivelato l’esistenza di pagamenti tesi ad aggirare le dogane irachene quando i militanti dello Stato islamico controllavano alcune rotte. L'indagine interna non ha concluso che l'azienda ha effettuato o era responsabile di eventuali pagamenti a qualsiasi organizzazione terroristica, e l'azienda continua a indagare sulla questione "in piena collaborazione con il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti", ha affermato Ericsson in un comunicato. (Res)