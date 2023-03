Turismo: Roma preferita da americani per vacanze primavera, Gualtieri "apprezzata offerta Capitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Roma meta preferita per le vacanze di primavera per i turisti americani. Secondo Airbnb la Capitale è infatti la città scelta dagli statunitensi per concedersi qualche giorno di relax. "L'entusiasmo per i viaggi internazionali continua a crescere, - si legge in una news del sito - con gli ospiti che mostrano un maggiore interesse per i viaggi in città questa primavera. Le coppie, in particolare, stanno usando le vacanze di primavera come un'opportunità per viaggiare attraverso l'Atlantico e immergersi nelle ricche culture delle iconiche città europee". Dopo Roma, stando alle tendenze calcolate in base alla crescita delle ricerche effettuate nel 2022 dagli ospiti Airbnb negli Stati Uniti per il check-in tra il 1 marzo 2023 e il 30 aprile 2023, rispetto alle ricerche nel 2021 per il check-in tra il 1 marzo 2022 e il 30 aprile 2022, si trovano Seul, Londra, Porto, Barcellona, Dublino, Whistler, Madrid, Lisbona e Parigi. "Per Airbnb Roma è la destinazione più ambita dai viaggiatori americani per questa primavera. I turisti apprezzano sempre di più la bellezza e gli angoli più suggestivi che solo la nostra città sa offrire", ha commentato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. (Rer)