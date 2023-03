Russia: Shoigu fa visita alle truppe al fronte nell’est dell’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha fatto visita alle truppe della Federazione Russa in Ucraina. Shoigu “ha ispezionato il posto di comando di una delle formazioni del distretto militare orientale nella direzione sud di Donetsk”, si legge in un comunicato del suo dicastero, in cui non si precisa il luogo esatto della visita. Dal video fatto circolare dal ministero emerge che Shoigu ha ispezionato le truppe, consegnato onorificenze ed esaminato edifici distrutti. La sua visita a sorpresa al fronte avviene mentre sono ancora in corso i combattimenti per il controllo della città di Bakhmut, nella regione di Donetsk. Shoigu, che è ministro della Difesa dal 2012, è stato oggetto di critiche da parte dei sostenitori più accesi dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, in particolare del fondatore del gruppo di mercenari Wagner, Evgenij Prigozhin. (Rum)