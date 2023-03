Molise: Regione e Azienda sanitaria regionale aderiscono il 9 marzo alla Giornata del rene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale del rene, che ricorrerà il prossimo 9 marzo, la Regione Molise e l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) hanno inteso aderire all'importante iniziativa organizzando alcune proposte volte alla sensibilizzazione verso le patologie renali, nel convincimento che la prevenzione, unitamente ad una corretta alimentazione, un adeguato stile di vita e alla diagnosi precoce, possano rallentare la progressione della malattia. Lo screening verrà effettuato presso gli Ambulatori di Nefrologia degli Ospedali di Campobasso, Isernia, Agnone e Termoli, dalle 9.00 alle 15.00, dove si svolgeranno visite nefrologiche gratuite per tutti i cittadini dai 18 anni in su. La popolazione molisana verrà sottoposta a: raccolta anamnestica; esame obiettivo; misurazione della pressione arteriosa; esame urine (tramite stick). In caso di evidenza di alterazioni dell'esame delle urine e dell'esame obiettivo, il paziente verrà successivamente indirizzato ad approfondimenti diagnostici. Non sarà necessaria l'impegnativa del medico curante. (Gru)