Molise: martedì 7 marzo torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato convocato dal presidente Salvatore Micone il Consiglio regionale del Molise che tornerà a riunirsi martedì 7 marzo, alle ore 9:30, per l'esame di un nutrito ordine del giorno. Al centro dei lavori dell'Assemblea una serie di progetti di legge, molti anche a residuo delle precedenti sedute fra i quali spiccano la proposta di iniziativa del Consigliere A. Romagnuolo riguardante "Disposizioni in materia di pescaturismo ed ittiturismo"; Ddl "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna" (Di Lucente-Micone); "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)" (Fanelli); "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione." (Fanelli-Facciolla); "Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali".(Manzo, Greco, Nola, Primiani); Nola, Greco, Primiani, De Chirico, Manzo e Fontana concernente: "Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla legalità" (Nola, Greco, Primiani, De Chirico, Manzo e Fontana). Nel corso dei lavori l'Assemblea dovrà affrontare la discussione di oltre trenta documenti politici ( interrogazioni, interpellanze, mozioni) presentati dai diversi gruppi politici o consiglieri riguaranti molti aspetti della vita molisana. (Gru)