Difesa: Rheinmetall sta negoziando la costruzione di una fabbrica di carri armati in Ucraina

- La società tedesca Rheinmetall sta negoziando la costruzione di una fabbrica di carri armati in Ucraina. Lo ha rivelato al quotidiano “Rheinisce Post” l'amministratore delegato del conglomerato della difesa, Armin Papperger. “Uno stabilimento di produzione di carri armati di Rheinmetall può essere costruito in Ucraina per circa 200 milioni di euro”, ha spiegato l’Ad, aggiungendo che potrebbe arrivare a produrre fino a 400 carri Panther all’anno. I colloqui in proposito con il governo ucraino sono “promettenti”, ha affermato Papperger, sperando che una decisione possa arrivare “entro i prossimi due mesi”. Papperger ha valutato che Kiev ha bisogno di un numero compreso tra 600 e 800 carri armati per poter vincere la guerra, ragione per la quale è indispensabile la produzione rapida di nuovi carri armati. “Anche se la Germania donasse tutti i 300 carri armati Leopard 2 a disposizione della Bundeswehr, questo numero sarebbe ancora troppo basso”, ha affermato l’Ad di Rheinmetall. In merito ai rischi di sicurezza per un simile impianto, Papperger ha affermato che “la protezione da parte della difesa antiaerea non sarebbe difficile”. (Geb)