Migranti: Mantovano, follia dire che non abbiamo fatto tutto il dovuto

- "Dalla ricostruzione emerge che nessun allarme è stato lanciato. E invece da giorni leggo su alcune testate una tesi che sostanzialmente dice: siete voi che non avete voluto salvare quelle vite. Questa, me lo lasci dire, è una follia. Ma siamo impazziti?". Lo sostiene, in un colloquio con il quotidiano "la Repubblica", il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a proposito della tragedia dell'immigrazione avvenuta a Cutro. Sulle parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, Mantovano osserva: "Il punto non è se avrei detto più o meno quello che ha detto il ministro. Il punto non sono i suoi toni. Il punto è se è stato lanciato un qualunque segnale di allarme: per quello che mi consta no. Frontex non ha lanciato alcun allarme. Cosa dice la loro segnalazione? Che c'è un'imbarcazione con una persona visibile, indica la possibilità che possano essercene altre sottobordo: questo non è un allarme, vale anche se si fosse trattato di una normale barca da diporto, altrimenti dovremmo intervenire per ogni imbarcazione". (Rin)