Iran: direttore Aiea Grossi arrivato a Teheran, ricevuto da portavoce agenzia atomica iraniana

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è giunto oggi all’aeroporto di Mehrabad nella capitale iraniana, Teheran. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, secondo cui Grossi è stato ricevuto dal portavoce dell’Agenzia per l’energia atomica iraniana (Aeoi). Il direttore dell’Aiea, riferisce “Irna”, incontrerà e parlerà “con un gruppo di alti funzionari della Repubblica Islamica dell'Iran” durante una visita della durata di due giorni. Il viaggio di Grossi giunge dopo che, nei giorni scorsi, l’Aiea ha divulgato un rapporto in cui si afferma che le scorte iraniane di uranio arricchito superano di 18 volte il tetto consentito dall’accordo sul nucleare firmato a Vienna nel 2015. Nel rapporto, l’Aiea ha inoltre confermato che sta verificando l’origine delle particelle di uranio arricchite fino all’83,7 per cento di purezza (molto vicino al livello del 90 per cento utile per realizzare una bomba atomica) ritrovate nell’impianto di Fordow, situato nella provincia di Qom, a sud di Teheran. (Res)