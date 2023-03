Ambiente: l'Ue pronta a presentare documento addizionale ai partner del Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "Valor Economico" lo scopo dell'incontro fissato per martedì e mercoledì in Argentina è fare un bilancio del percorso relativo all'approvazione e identificare la via da seguire per raggiungere l'obiettivo. La delegazione europea sarà guidata dal direttore dei servizi, investimenti, proprietà intellettuale e appalti pubblici nella Direzione generale del commercio della Commissione Ue, Rupert Schlegelmilch. "Speriamo di vedere progressi decisivi entro la fine dell'anno", ha affermato una portavoce dell'Ue al quotidiano, affermando che "la Commissione europea è pienamente impegnata a finalizzare l'accordo Ue-Mercosur, come recentemente affermato dalla presidente Ursula von der Leyen". (segue) (Brb)