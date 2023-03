Business news: ministro Finanze Irlanda, inflazione dovrebbe attestarsi tra 4 e 5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Irlanda dovrebbe attestarsi tra il 4 e il 5 per cento nel 2023, un livello inferiore rispetto al 7,1 per cento stimato in precedenza. Lo ha affermato il ministro delle Finanze irlandese Michael McGrath. Nell'ottobre scorso l'inflazione aveva toccato il 9,2 per cento, il livello più alto degli ultimi 38 anni. "La buona notizia è che l'inflazione ha ora raggiunto il picco e sta scendendo", ha detto McGrath in un discorso pubblico. "A condizione che non ci sia un ulteriore shock dei prezzi dell'energia, l'inflazione è destinata a scendere molto più rapidamente di quanto ipotizzato in precedenza e ora crediamo che sarà in media tra il 4 e il 5 per cento nel corso dell'anno". (Rel)