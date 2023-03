Business news: Francia, nel 2022 registrati 1.725 progetti di investimento stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Francia si sono registrati 1.725 progetti di investimento stranieri, il 7 per cento in più rispetto al 2021. Lo ha reso noto Business France, agenzia responsabile della promozione della Francia all'estero. Questi progetti hanno consentito la creazione e il mantenimento di 58.810 posti di lavoro, il 31 per cento in più su base annua. "La Francia attira più che mai e crea posti di lavoro", ha scritto su Twitter il presidente Emmanuel Macron. Business Francia sottolinea la "prova di fiducia" nei confronti della Francia dimostrata dagli investitori stranieri. (Frp)