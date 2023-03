Business news: Spagna, nel 2022 per Elecnor utili pari a 103 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, l'azienda energetica spagnola Elecnor ha registrato un utile di 103 milioni di euro, il 19,7 per cento in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito in un comunicato, il margine operativo lordo (Ebitda) è migliorato dell'11,1 per cento raggiungendo i 302 milioni di euro grazie al buon andamento di tutte le attività del gruppo. Il fatturato di Elecnor si è attestato a 3,6 miliardi di euro, il 15,7 per cento in più rispetto al 2021. Sia il mercato nazionale, che rappresenta il 41 per cento del totale, sia quello internazionale (59 per cento) hanno registrato una crescita rispettivamente del 4,8 e del 24,9 per cento. L'azienda ha sottolineato che la "buona evoluzione" di tutte le sue cifre è stata resa possibile dall'esecuzione di grandi progetti sostenibili in Australia, Brasile, Cile, Repubblica Dominicana, Mozambico, Camerun e Angola, nonché dall'aumento del volume di attività legate ai servizi essenziali negli Stati Uniti e in Europa, soprattutto Spagna e Italia. (Spm)